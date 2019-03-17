Мартен Фуркад: "У меня нет энергии на то, чтобы делать что-то хорошее на трассе"

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что сезон-2018/19 получился для него очень плохим. 30-летний француз впервые с 2009 года не завоевал ни одной медали на крупных турнирах.

- Я расстраиваюсь еще больше, когда вижу результаты своей сборной, - приводит слова Фуркада SkiChrono. - Рад за них, но подобные вещи только подтверждают разрыв между тем, что я могу показать и тем, что получается в реальности. У меня нет ни физической, ни психологической энергии, чтобы делать что-то хорошее на трассе.

Думаю, этот сезон разозлит меня еще больше. Пока я воспринимаю произошедшее спокойно, хотя с такими эмоциями тяжело жить. Спортсмен высокого уровня достойно выйдет из такой ситуации и добьется успеха. Я впервые с 2009 года остался без медали, но она не спасла бы этот сезон.

Фуркад занимает 7-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 648 очков.

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