Мартен Фуркад: «У чистых атлетов должна быть возможность выступать»

Французский биатлонист Мартен Фуркад в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» отметил, что чистые спортсмены должны иметь возможность выступать. По его словам, они не должны отвечать за ошибки государства.

— У чистых атлетов должна быть возможность выступать. Они не должны отвечать за ошибки своей страны, — отметил Фуркад.

Напомним, Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.