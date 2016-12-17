Мартен Фуркад объяснил, почему обратился к российским болельщикам

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему решил обратиться к российским болельщикам. Фуркад добавил, что не хочет кого-то учить.

– Меня могли неправильно понять, именно поэтому я дал комментарий российским болельщикам, – приводит слова Фуркада NRK. – У меня нет стремления нравиться всем, но хочу, чтобы мои мысли были всем понятны. У меня тоже есть слабости и не хочу никого учить или казаться важным. Для меня биатлон – это не бизнес, а гораздо большее.

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