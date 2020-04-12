Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

Мартен Фуркад объяснил, почему не прибегал к допингу

15:13
Мартен Фуркад. Фото instagram.com
Мартен Фуркад. Фото instagram.com
Теги:

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, что ни разу за свлю карьеру не пытался контактировать с теми, кто мог бы предложить ему допинг.

— Даже если бы я хотел прибегнуть к допингу во время своей карьеры, то не знаю, с кем бы мог связаться по этому поводу. После десяти лет карьеры в биатлоне у меня нет номера телефона, по которому можно было бы позвонить. Это сообщение для людей старшего поколения, у которых сложилось впечатление, что допинг можно встретить на каждом шагу в спорте высших достижений, — приводит слова Фуркада L'Equipe.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в конце минувшего сезона. Француз является 13-кратным чемпионом мира.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир