Мартен Фуркад объяснил, почему не прибегал к допингу

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, что ни разу за свлю карьеру не пытался контактировать с теми, кто мог бы предложить ему допинг.

— Даже если бы я хотел прибегнуть к допингу во время своей карьеры, то не знаю, с кем бы мог связаться по этому поводу. После десяти лет карьеры в биатлоне у меня нет номера телефона, по которому можно было бы позвонить. Это сообщение для людей старшего поколения, у которых сложилось впечатление, что допинг можно встретить на каждом шагу в спорте высших достижений, — приводит слова Фуркада L'Equipe.

31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в конце минувшего сезона. Француз является 13-кратным чемпионом мира.