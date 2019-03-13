Мартен Фуркад: "Не уверен, что приму участие в сингл-миксте на ЧМ"

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что не знает, будет ли он участвовать в сингл-миксте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Шансы сборной Франции на оставшиеся гонки чемпионата мира? Думаю, наибольшая вероятность показать хороший результат у нас в сингл-миксте, - приводит слова Фуркада TV2. - Правда, я не уверен, что приму в нем участие.

Я люблю личные гонки. В индивидуальной гонке необходимо точно стрелять. Это и самая сложная гонка - нужно действовать на пределе своих возможностей. Посмотрим, смогу ли я справиться с этим.

Фуркад занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 632 очка.

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