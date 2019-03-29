Мартен Фуркад: "Чемпионат мира-2020 в Антхольце станет переломным моментом в моей карьере"

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что чемпионат мира-2020 в итальянском Антхольце станет переломным моментом в его карьере. 30-летний француз после этого турнира примет решение о своем будущем.

- Я говорил, что определюсь со своим будущим после чемпионата мира в Антхольце, - приводит слова Фуркада RMC Sport. - Не собираюсь отказываться от своих планов, несмотря на то, что этот сезон прошел не так, как я рассчитывал. Турнир в Антхольце станет переломным моментом в моей карьере. Особенно после такого сезона, который я пережил. Сейчас мне трудно прогнозировать что-то как в положительном, так и в негативном ключе.

Напомним, в минувшем сезоне Фуркад занял 12-е место в общем зачете Кубка мира. Он не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

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