Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Мартен Фуркад будет в 2022 году кандидатом в комиссию спортсменов МОК

04:06
Теги:

Биатлонист Мартен Фуркад станет следующим французским кандидатом в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает L'Equipe. Решение было принято в эту среду после заседания специальной комиссии из 15 человек в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Он станет преемником Тони Эстанге, срок полномочий которого истекает после Олимпийских игр 2020 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир