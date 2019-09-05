Мартен Фуркад будет в 2022 году кандидатом в комиссию спортсменов МОК

Биатлонист Мартен Фуркад станет следующим французским кандидатом в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает L'Equipe. Решение было принято в эту среду после заседания специальной комиссии из 15 человек в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Он станет преемником Тони Эстанге, срок полномочий которого истекает после Олимпийских игр 2020 года.