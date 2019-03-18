Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

Пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.
По информации SkiChrono, Фуркад не планировал пропускать этап в Норвегии.
Напомним, 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.
Состав сборной Франции выглядит следующим образом:
Мужчины
Аристид Бегю
Фабьен Клод
Симон Дестье
Кентен Фильон-Майе
Симон Фуркад
Антонен Гигонна
Эмильен Жакелен
Женщины
Селия Эмонье
Анаис Бескон
Жюстин Бреза
Хло Шевалье
Каролин Коломбо
Жюлия Симон
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