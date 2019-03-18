13:45 | Биатлон

Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

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Пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.

По информации SkiChrono, Фуркад не планировал пропускать этап в Норвегии.

Напомним, 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.

Состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Мужчины

Аристид Бегю
Фабьен Клод
Симон Дестье
Кентен Фильон-Майе
Симон Фуркад
Антонен Гигонна 
Эмильен Жакелен

Женщины

Селия Эмонье
Анаис Бескон
Жюстин Бреза
Хло Шевалье
Каролин Коломбо
Жюлия Симон

 

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