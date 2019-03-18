Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

Пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.

По информации SkiChrono, Фуркад не планировал пропускать этап в Норвегии.

Напомним, 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона.

Состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Мужчины

Аристид Бегю

Фабьен Клод

Симон Дестье

Кентен Фильон-Майе

Симон Фуркад

Антонен Гигонна

Эмильен Жакелен

Женщины

Селия Эмонье

Анаис Бескон

Жюстин Бреза

Хло Шевалье

Каролин Коломбо

Жюлия Симон