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Ройселанн: «Меня взяли в сборную, но решение по поводу продолжения карьеры я приму в апреле»

Ройселанн заявила, что решение по поводу продолжения карьеры примет в апреле
Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Марта Ольсбу Ройселанн высказалась о продолжении спортивной карьеры.

«Я еще не определилась. Меня взяли в сборную, но у меня есть время на то, чтобы принять решение в апреле. Мне бы хотелось объявить свое решение, но я сама его не знаю. Вопрос открыт. На данный момент все идет отлично в спортивном плане. Соревноваться здорово, и впереди будет много классных турниров.

Довод против — это отнимает много времени и требует усердного труда. Нужно круглый год быть мотивированной на сто процентов, чтобы справляться со всей необходимой работой", — приводит слова Ройселанн NRK.

31 марта стало известно, что спортсменка вошла в состав сборной Норвегии на подготовку к следующему сезону. Также в женскую команду попали Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Ида Лиен, Каролине Кноттен и Рагнхильд Фемстейневик.

Источник: https://www.nrk.no/sport/roiseland-tatt-ut-til-tross-for-usikker-fremtid_-_-har-ikke-bestemt-meg-1.15915528
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Ингрид Тандревольд
Марта Ольсбу Ройселанн
Тириль Экхофф
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