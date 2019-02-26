"Маргарита виновата сама". Подробности от тренера Васильевой

Личный тренер Маргариты Васильевой Людмила Панова рассказала "СЭ" , как произошла история с получением третьего флажка в системе АДАМС, что грозит 27-летней спортсменке сборной России дисквалификацией.

– Я узнала о ситуации еще во время этапов Кубка мира в Америке, – сообщила тренер. – Маргарита не забыла про заполнение, она знала, и опасалась третьего флажка. Но ситуация с переездами, сменой часовых поясов подвела. Ей надо было проконсультироваться.

– Что говорит сама Маргарита о ситуации?

– Мы с ней виделись буквально вчера. Она очень сильно переживает, и свою вину понимает, надо заранее было все это сделать. Там же еще вопросы с адресом. В систему надо вбить не только город, а точный адрес, с почтовым индексом, номером в гостинице. И не всегда мы понимаем, правильно мы заполнили или нет, время теряется... Там даже компьютер не всегда понимает, что мы от него хотим.

– У Маргариты были проблемы с заполнением АДАМС?

– Да, да, да. Ей надо было заранее посоветоваться с ребятами, кто поопытнее. У нее-то первый год в сборной только. А тут еще и часовые пояса... Девчонки все заранее заполняли, она тоже заполнила, что будет ездить. Вот сейчас девчонки на Универсиаду приезжают, и им сразу выдают адрес, чтобы заполнить систему АДАМС. Ставят вечернее окно тестирования, чтобы все успеть.

– То есть проблема в том, что она вовремя не заполнила графу с адресом?

– Как я поняла, там были проблемы со временем из-за смены часовых поясов. То есть у нее, грубо говоря, долго длилось 4 февраля. Она приехала, заполнила окно тестирования по канадскому времени – а у нас уже следующий день начался, и офицеры пришли по красноярскому. Интересная ситуация такая сложилась.

– Вам не кажется, что это не совпадение – что допинг-офицеры решили приехать именно в этот момент? Подловить пытаются?

– Мы с тренерами обсуждали... Нас же тестирует не РУСАДА, а офицеры IBU. Календарь переездов им известен заранее, и они могли посмотреть – так, в этот день у нее переезд. Система очень жесткая, вплоть до того, что надо указывать сектор, место в аэропорту, если ты там проводишь значительное время.

– Шанс на положительный исход остается?

– Надеяться надо всегда, а будет то, что будет. С Маргариты вины я не снимаю, сама виновата. (Дмитрий Кузнецов)