15:11 | Биатлон

Малышко, Волков и Елисеев: у сборников неприятности на чемпионате России

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Алексей Волков проехал мимо коридора на финише мужской эстафеты 4x7,5 километров на чемпионате России в Тюмени, сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" комментатор Дмитрий Губерниев. 

Другие россияне также успели отличиться. Матвей Елисеев забыл зарядить обойму винтовки, а Дмитрий Малышко опоздал на старт гонки.

Национальное первенство проходит с 28 марта по 2 апреля.

Ранее Женская сборная ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Анастасии Морозовой, Кристины Резцовой и Екатерины Мошковойвыиграла женскую эстафету.

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