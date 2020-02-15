Малышко поддержал дисквалифицированного из-за допинга Устюгова

Российский биатлонист Дмитрий Малышко опубликовал в своем Instagram фотографию с зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 32-летний спортсмен высказался в связи с дисквалификацией Евгения Устюгова из-за нарушения антидопинговых правил.

Чемпиона Ванкувера-2010 в масс-старте и Сочи-2014 в эстафете Евгения Устюгова обвинили в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты биатлониста с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, включая домашнюю Олимпиаду, аннулированы.

«Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснется нашей эстафетной четверки. Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьезных доказательств, спустя 5, 7, 10 лет. Я не удивлен, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно. Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами», — подписал фото Малышко.