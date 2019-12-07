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Малышко — об ошибках в мужской эстафете в Эстерсунде

20:29
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Российский биатлонист Дмитрий Малышко после мужской эстафеты в шведском Эстерсунде заявил, что не может объяснить свои промахи во время стрельбы из положения лежа.

— Ошибки на стрельбе? Не знаю. Следил за ветром, должен был попадать, ничего не могу сказать, — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Может быть, стих ветер, может быть, усилился. Стоя более-менее сработал хорошо. Но лежка не сгладит дальнейшую гонку. Старался выжать максимум, отработать ногами. Шансы? До третьего места не так много времени — можно побороться.

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