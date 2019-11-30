Дмитрий Малышко, который в составе сборной России занял четвертое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, подвел итоги гонки.

Первой стала сборная Италии. Второй финишировала Норвегия, третьей — Швеция.

— Отставание, когда я начинал свой этап было 2 минуты и 10 секунд? Честно, я не смотрю даже на это время, когда ухожу, — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ». — Ориентируюсь на другие параметры. Не важно, каким ты уходишь, первым или десятым. Задача остается одна, прежде всего, включиться хорошо в работу и постараться даже при таких погодынх условитях максимально выжать из своей стрельбы. Ветер? Лежа, наверное, нам повезло. Абсолютно такой же ветер был, как на пристрелке. Очень боялся, что он переменится, когда пришел, то не делал поправки. На стойку пришел — было затишье, наверное, и попался. Из-за скорости поплатился двумя штрафами.

Да, есть именно обманка такая, что все стараются прижиматься к стенам. Но, допустим, на 30-й установке ветер отражается от стен и многие на этом попадаются.

Хотел включиться в первом круге. Хотел почувствовать свои мышцы и понял, что действительно они толкаются, нет пустоты, а то иногда выходишь, а внутри пустота. Мощность была сегодня. Когда австриец вышел вперед, вместе прошли последний круг. Начало сезона, будем работать. Надеюсь, что начало положено, не самое лучшее, но будем прибавлять.

Смешанная эстафета в Эстерсунде. Live! //

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