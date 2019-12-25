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Малышко не выступит на «Ижевской винтовке»

19:48
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Олимпийский чемпион в эстафете Дмитрий Малышко не выступит на «Ижевской винтовке», которая пройдет в столице Удмуртии.

Малышко не прилетит. Будет тренироваться, — заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в интервью «Спорта День за Днем».

— А как же теперь с его отбором на Кубок IBU?

— Никто ничего не знает. Тут полная чехарда в этом вопросе, ничего не понятно. Учитывая нынешнюю ситуацию в СБР — все возможно. Может быть, Дмитрия еще возьмут на этапы Кубка IBU. Во всякому случае, ничего нельзя исключать.

— А сам Малышко готов выступать на Кубке IBU? Все-таки он столько времени провел на Кубке мира, а тут вторая лига...

— Почему же нет? Все лучше чем спортсмену с Кубка мира слететь сразу на Кубок России. Может, он на Кубке IBU покажет себя.

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/dmitrij-vasilev-malyshko-na-izhevskoj-vintovke-ne-vystupit-a-na-kubok-ibu-ego-mogut-vzyat

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