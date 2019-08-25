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Малиновский выиграл бронзу на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону

12:03

Россиянин Игорь Малиновский выиграл бронзу на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Спортсмен пришел третьим к финишу в гонке преследования, стартовав с четвертой позиции.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Раубичи (Белоруссия)

Гонка преследования. Юниоры

Мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 26.04,2 (5)

2. Никита Лобастов (Белоруссия) +19,8 (3)

3. Игорь Малиновский (Россия) +29,1 (2)

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