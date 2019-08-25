Малиновский выиграл бронзу на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону
12:03
Россиянин Игорь Малиновский выиграл бронзу на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Спортсмен пришел третьим к финишу в гонке преследования, стартовав с четвертой позиции.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Раубичи (Белоруссия)
Гонка преследования. Юниоры
Мужчины
1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 26.04,2 (5)
2. Никита Лобастов (Белоруссия) +19,8 (3)
3. Игорь Малиновский (Россия) +29,1 (2)
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