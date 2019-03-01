Малиновский стал третьим в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Отепя

Норвежский биатлонист Александр Андерсен выиграл квалификацию суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Лучшим из россиян стал Игорь Малиновский, показавший третий результат. А Кирилл Стрельцов, занявший 43-е место, не попал в финал суперспринта.
Отепя (Эстония)
Кубок IBU
Мужчины
Суперспринт. Квалификация
1. Александр Андерсен (Норвегия) – 7.37,9 (0 шт. кругов)
2. Габриэль Стегмайр (Швеция) – отставание 2,2 (0)
3. Игорь Малиновский (Россия) – 2,3 (0)
4. Мартен Буржуа (Франция) – 5,1 (0)
5. Тобиас Арвидсон (Швеция) – 9,8 (0)
6. Патрик Браунхофер (Италия) – 10,1 (0)…
16. Карим Халили (Россия) – 25,8 (1)…
22. Антон Бабиков (Россия) – 36,4 (2)…
26. Сергей Корастылев (Россия) – 37,6 (1)…
29. Семен Сучилов (Россия) – 41,8 (3)…
43. Кирилл Стрельцов (Россия) – 52,3 (3)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2018-2019/ratings/