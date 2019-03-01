Малиновский стал третьим в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU в Отепя

Норвежский биатлонист Александр Андерсен выиграл квалификацию суперспринта на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя. Лучшим из россиян стал Игорь Малиновский, показавший третий результат. А Кирилл Стрельцов, занявший 43-е место, не попал в финал суперспринта.

Отепя (Эстония)

Кубок IBU

Мужчины

Суперспринт. Квалификация

1. Александр Андерсен (Норвегия) – 7.37,9 (0 шт. кругов)

2. Габриэль Стегмайр (Швеция) – отставание 2,2 (0)

3. Игорь Малиновский (Россия) – 2,3 (0)

4. Мартен Буржуа (Франция) – 5,1 (0)

5. Тобиас Арвидсон (Швеция) – 9,8 (0)

6. Патрик Браунхофер (Италия) – 10,1 (0)…

16. Карим Халили (Россия) – 25,8 (1)…

22. Антон Бабиков (Россия) – 36,4 (2)…

26. Сергей Корастылев (Россия) – 37,6 (1)…

29. Семен Сучилов (Россия) – 41,8 (3)…

43. Кирилл Стрельцов (Россия) – 52,3 (3)