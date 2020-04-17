Малиновский рассказал, как он научил Фуркада готовить вафли

Российский биатлонист Игорь Малиновский в интервью «СЭ» рассказал про свое общение с французом Мартеном Фуркадом.

— С Фуркадом у вас какие отношения? Вы же вместе на Кубке мира выступали?

— Я его как-то даже вафли научил готовить! Это был 2017 год, последний этап Кубка мира в Осло. Завтрак, шведский стол — ходишь, сам себе накладываешь. А для вафель стояло заранее замешанное тесто, рядом изюм, разное варенье. Все сворачиваешь и кладешь в вафельницу. Смотрю, стоит рядом со всем этим Фуркад и тупит. Я подошел и показал, что надо делать. Он сразу: «О, мерси!»

— Вы за него или за Йоханнеса Бе болели?

— Фуркад — легенда. В последней гонке я прям очень за него переживал, хотел, чтобы он забрал Большой Хрустальный глобус. Хотя чисто по-человечески мне Йоханнес больше нравится. Рыжим людям везет (смеется). (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Игоря Малиновского — здесь.