Максим Кугаевский: "Было большой ошибкой не ставить Гараничева на смешанную эстафету"

Максим Кугаевский, являющийся личным тренером российского биатлониста Евгения Гараничева, заявил, что спортсмена стоило поставить на смешанную эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 31-летний россиянин сегодня занял 9-е место в гонке преследования, пробежав лишний штрафной круг.

- Я думаю, что было большой ошибкой не ставить его в микст, - приводит слова Кугаевского "Тюменская Арена". - Во-первых, мы бы имели шансы на медаль в смешанной эстафете. Во-вторых, Евгений бежал бы комбинацию спринт-пасьют уже совсем в другом состоянии.

Он весь сезон ведет себя, как опытный боец. Ярко проявлял себя на Кубке мира в Чехии и Германии. Держит стабильный уровень.

Напомним, в смешанной эстафете Россия заняла 4-е место. Гонку бежали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

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