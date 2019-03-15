Максим Цветков - об эстафете на ЧМ: "Буду поддерживать ребят на трассе"

Российский биатлонист Максим Цветков в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней он запечатлен с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко.

- Потренировал парней... Наверное. Завтра буду на трассе поддерживать ребят! Вы ждете эстафету? - такой подписью сопроводил это фото Цветков.

- Ждем тебя в стартовом составе, - такой комментарий оставил российский биатлонист Антон Бабиков.

- Надо в другой аккаунт писать это. Может, там ответят, - ответил Бабикову Цветков.

Напомним, Цветков является чемпионом мира-2017 в эстафете. На чемпионат мира в шведском Эстерсунде он поехал в качестве запасного.

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