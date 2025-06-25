Цветков: «Кровь из носу точно нет цели попасть на Олимпиаду-2026»

Российский биатлонист Максим Цветков отметил, что ничего не загадывает на следующий биатлонный сезон.

— Сложно сказать. Я в целом вообще не загадываю по следующему сезону, что получится и как, — цитируют «Известия» Цветкова. — В подготовку — именно в лыжно-биатлонную — планирую включиться только в июле. До этого планы больше беговые. В частности, пробегу 5 июля марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Сейчас к нему готовлюсь дома в Вологде.

В сезоне-2019/20 я был по России 60-м. И никакие медали не брал. В минувшем сезоне я гораздо выше в Кубке России и взял две медали. Форма моя гораздо лучше. Поэтому все возможно. Но если ставить цель, то надо ей отдаваться на 100 процентов. А сейчас я не могу сказать, что моя цель — это участие в биатлонных соревнованиях.

— То есть попасть на Олимпиаду-2026 любой ценой цели нет?

— Да, кровь из носу точно нет цели попасть туда. Я тренируюсь дома по возможности — насколько позволяет мне мой график. Есть ведь и другие дела. Есть дети, которые подрастают, хочется им уделять побольше внимания. Хочется дома в Вологде побольше приходить в лыжную секцию — встречаться там со школьниками и подростками, передавать им свой опыт. Понимаю, что в какой-то степени ухожу в ту сферу, когда от тебя зависит мотивация подрастающего поколения.