Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

25 июня, 03:44

Цветков: «Кровь из носу точно нет цели попасть на Олимпиаду-2026»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский биатлонист Максим Цветков отметил, что ничего не загадывает на следующий биатлонный сезон.

— Сложно сказать. Я в целом вообще не загадываю по следующему сезону, что получится и как, — цитируют «Известия» Цветкова. — В подготовку — именно в лыжно-биатлонную — планирую включиться только в июле. До этого планы больше беговые. В частности, пробегу 5 июля марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Сейчас к нему готовлюсь дома в Вологде.

В сезоне-2019/20 я был по России 60-м. И никакие медали не брал. В минувшем сезоне я гораздо выше в Кубке России и взял две медали. Форма моя гораздо лучше. Поэтому все возможно. Но если ставить цель, то надо ей отдаваться на 100 процентов. А сейчас я не могу сказать, что моя цель — это участие в биатлонных соревнованиях.

— То есть попасть на Олимпиаду-2026 любой ценой цели нет?

— Да, кровь из носу точно нет цели попасть туда. Я тренируюсь дома по возможности — насколько позволяет мне мой график. Есть ведь и другие дела. Есть дети, которые подрастают, хочется им уделять побольше внимания. Хочется дома в Вологде побольше приходить в лыжную секцию — встречаться там со школьниками и подростками, передавать им свой опыт. Понимаю, что в какой-то степени ухожу в ту сферу, когда от тебя зависит мотивация подрастающего поколения.

Источник: «Известия»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Максим Цветков
Биатлон
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
В ЕС сообщили о «подготовке почвы» для вступления Украины в объединение
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Суд в Москве изъял имущество владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»
Nature Astronomy сообщил об обнаружении потенциальной жизни на спутнике Сатурна
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ушел из жизни самый известный биатлонный болельщик

Васильев: «Предлагаю создать лигу больных, лигу астматиков. Пусть они между собой соревнуются»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости