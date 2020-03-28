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Магдалена Нойнер раскритиковала президента МОК

13:14
Магдалена Нойнер. Фото Instagram.
Магдалена Нойнер. Фото Instagram.
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Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер выступила с резкой критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

— Я считаю, что мистер Бах вел себя крайне неправильно, — цитирует Нойнер Augsburger Allgemein. — И это лишний раз подчеркивает то, в чем я была уверена раньше: МОК не думает о спортсменах.

Весь мир борется с эпидемией коронавируса, а он хотел проводить Олимпийские игры. Спортсмены не понимали, что происходит. Как можно готовиться к столь важным стартам в такой обстановке? Кто-то мог тренироваться, кто-то — нет. Пропал повсеместный допинг-контроль. Бах поступил очень опрометчиво, так затягивая с решением.

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