Магдалена Нойнер раскритиковал президента МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер выступила с резкой критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

— Я считаю, что мистер Бах вел себя крайне неправильно, — цитирует Нойнер Augsburger Allgemein. — И это лишний раз подчеркивает то, в чем я была уверена раньше: МОК не думает о спортсменах.

Весь мир борется с эпидемией коронавируса, а он хотел проводить Олимпийские игры. Спортсмены не понимали, что происходит. Как можно готовиться к столь важным стартам в такой обстановке? Кто-то мог тренироваться, кто-то — нет. Пропал повсеместный допинг-контроль. Бах поступил очень опрометчиво, так затягивая с решением.