"Лыжникам нужен тренер-стрелок". Васильев - об экспериментальной идее Драчева

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что идея главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева о создании экспериментальной тренировочной группы из лыжников может принести результаты.

- Это не первый раз, когда производится такая попытка, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Кстати, были очень удачные попытки. Например, в 2002 году мне удалось создать команду как раз из таких лыжников-юниоров. Через полгода двое из них стали чемпионами мира по юниорам уже в биатлоне.

Другое дело, что на все эти вещи нужен бюджет. Если есть деньги, конечно, можно экспериментировать как угодно. Второй вопрос – необходимы специалисты, которые в кратчайшие сроки научат лыжников стрелять. Вот что важно. Потому что здесь не всегда хватает знаний тренера-биатлониста. Это немного другая специфика, здесь нужен чистый стрелок.

Во всяком случае, мы так делали с Касперовичем. Он у меня тогда был главным тренером команды. Мы нашли такого тренера-стрелка. Он вложил эти основные навыки в ребят, и все хорошо получилось. Но найти такого человека сегодня – это проблема.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом сборной России по биатлону среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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