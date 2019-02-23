"Лыжи ехали не идеально на спусках". Малышко - о бронзе в спринте на чемпионате Европы в Минске

Олимпийский чемпион-2014 Дмитрий Малышко заявил, что его лыжи ехали не идеально на спусках во время спринта на чемпионате Европы в Минске. 31-летний спортсмен завоевал бронзу.

- На дистанции чувствовал себя внутренне хорошо, - приводит слова Малышко официальный сайт СБР. - Пока не могу понять, почему больше 50 секунд проиграл ногами. Старался выкладываться по максимуму, но удивлен, что проиграл так много. Сегодня лыжи на спусках ехали не идеально. На такой скоростной трассе нужно идти намного мощнее, но чуть-чуть не хватает. Немец Дорфер потталкивал меня на спуске, чем хорошо помог. Также он задавал темп на подъемах.

Для меня было большим плюсом оказаться рядом с таким соперником на финише. Удалось не проиграть секунды самому себе и доработать до конца. На длинных спусках было очень заметно, что лыжи у него работали лучше. Но не хочу обвинять сервис, сегодня погодные условия для подготовки лыж были непросты. О поездке на чемпионат мира с тренерами ещё не говорил. Пока для меня важно выступать и бороться на чемпионате Европы, а о чемпионате мира поговорим завтра вечером на собрании.

Малышко занимает 36-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 147 очков.

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