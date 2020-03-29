«Люди, вы совсем?!» Губерниев снова осудил россиян за нарушение карантина

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале снова раскритиковал поведение россиян во время пандемии коронавируса.

— Проехал на машине по прекрасной Сходне, на улице праздник, толпы мам с детьми, коллективные гуляния и пикники! — написал Губерниев. — Люди, вы совсем охренели? Что вы делаете? Нам нужен карантин! Полный и тотальный.

В связи с пандемией коронавируса решением правительства РФ закрыто регулярное авиасообщение с другими странами. Для того, чтобы граждане России могли вернуться домой, Минтранс организует гуманитарные рейсы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Губерниев призвал россиян сидеть дома и не устраивать пикники