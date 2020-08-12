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«Любой конфликт можно решить мирным путем». Домрачева выступила с заявлением

12 августа 2020, 22:58
Дарья Домрачева. Фото «Беларусь сегодня»
Дарья Домрачева. Фото «Беларусь сегодня»
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева опубликовала пост о ситуации в Белоруссии.

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте», — написала Домрачева в Instagram.

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