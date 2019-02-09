Лукашенко и Домрачева выиграли биатлонную эстафету на "Минской лыжне"

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко выиграла биатлонную гонку на спортивном празднике "Минская лыжня - 2019", сообщает БЕЛТА.
В его команде выступали сын президента Николай Лукашенко, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и личный врач главы государства Светлана Коношенко.
Второе место заняла команда Гродненского облисполкома. На третьей позиции расположилась команда Совета Министров.
Напомним, Дарья Домрачева завершила карьеру в 2018 году
Дополнительная информация
https://www.belta.by/president/view/komanda-prezidenta-belarusi-pobedila-v-estafete-na-minskoj-lyzhne-336013-2019/
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