14:25 9 февраля | Биатлон

Лукашенко и Домрачева выиграли биатлонную эстафету на "Минской лыжне"

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Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко выиграла биатлонную гонку на спортивном празднике "Минская лыжня - 2019", сообщает БЕЛТА.

В его команде выступали сын президента Николай Лукашенко, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и личный врач главы государства Светлана Коношенко.

 Второе место заняла команда Гродненского облисполкома. На третьей позиции расположилась команда Совета Министров.

Напомним, Дарья Домрачева завершила карьеру в 2018 году

Дополнительная информация

https://www.belta.by/president/view/komanda-prezidenta-belarusi-pobedila-v-estafete-na-minskoj-lyzhne-336013-2019/

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