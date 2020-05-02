Лучший молодой биатлонист России — в эфире «СЭ»!
12:00
Сегодня на вопросы обозревателя «СЭ» Натальи Марьянчик ответит лучший молодой биатлонист страны, призер юношеских Олимпийских игр Карим Халили.
— Как закрепиться на Кубке мира в 21 год?
— С кем Халили собирается готовиться к новому сезону?
— Кто самая красивая биатлонистка в мире, по версии Карима?
Эфир пройдет в 20:00 в Instagram Натальи Марьянчик (@nataliamaryanchik) и Карима Халили (@karimas01). Подписывайтесь заранее и присылайте ваши вопросы!