Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович признался, что прошедший сезон стал для них большим испытанием.

— Знаете, я получил два дня удовольствия, которое никогда не испытывал: со знаком плюс когда Саша выиграл золотую медаль чемпионата мира, и со знаком минус когда случилась беда с обысками, — цитирует Касперовича РИА «Новости». — Можно было выйти из этой ситуации легко и мягко, но мы же сами все это раздули, начали искать виновных. Как можно тренера назвать туристом, разве это нормально?

— Абсолютно нет, тем более если это президент федерации и делает это публично.

— Вы поняли, о ком я говорю. Да лучше бы он облил меня ведром помоев и все. Но не так же говорить. Тяжело очень переживал это. Такого в моей жизни никогда не было. Вроде вся страна радуется победе Логинова, которой в спринте у нас не было 12 лет, а тут такое.

— История с обысками не сравнится с тем, как поступили свои же?

— Конечно.

— Логинов в Италии допускал, что стоит закончить карьеру, чтобы поток грязи в его адрес остановился. Сейчас он наверняка отдохнул и изменил свое мнение?

— Когда случилась та история, Саша прямо сказал мне, что устал. Психологический прессинг был сумасшедшим, и я его понимал. Несмотря на это, он здорово выступил в эстафете. А на масс-старт было выйти уже сложно, у него возникли проблемы с давлением.

В Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру и поговорил с Сашей, они нашли хорошие слова. Но это не значит, что Саша из-за этого продолжает выступать. Он остыл, переосмыслил ситуацию. Сегодня Логинов готовится к сезону с азартом, сильно мотивирован на результат. Не надо ему только мешать, и все будет хорошо. Саша трудоголик, такие ребята редко рождаются в биатлоне.