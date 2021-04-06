Лопухов считает, что Татьяна Акимова должна тренироваться в составе сборной России

Тренер по биатлону Николай Лопухов заявил, что Татьяна Акимова должна готовиться в составе сборной России.

«Я ей рекомендую готовиться со сборной. Мы вели подготовку с точки зрения ее двухгодичного перерыва, сумели вернуться на определенный уровень. Но, чтобы решать большие задачи, участвовать в Олимпийских играх и в Кубке мира, нужна другая организационная и методическая подготовка.



В сборной будет тренер по стрелковой подготовке, в этом плане организация у нас была на очень низком уровне. Стрелковая и функциональная подготовка должна вестись на уровне сборной", — цитирует Лопухова ТАСС.

На пяти этапах Кубка мира биатлонистка заняла 66-е место в общем зачете