Логинов в этом сезоне может больше не выступить в Кубке мира по биатлону

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов в нынешнем сезоне может досрочно завершить выступление на международной арене, его участие в предпоследнем этапе Кубка мира в финском Контиолахти находится под большим вопросом, заключительный старт в норвежском Холменколлене он пропустит. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

По причине недомогания Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который завершился в воскресенье. Этап в Финляндии запланирован на 12-15 марта, в Норвегии — на 20-22 марта.

— Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет, — цитирует ТАСС Хованцева.