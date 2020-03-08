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Логинов в этом сезоне может больше не выступить в Кубке мира по биатлону

22:27

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов в нынешнем сезоне может досрочно завершить выступление на международной арене, его участие в предпоследнем этапе Кубка мира в финском Контиолахти находится под большим вопросом, заключительный старт в норвежском Холменколлене он пропустит. Об этом сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

По причине недомогания Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, который завершился в воскресенье. Этап в Финляндии запланирован на 12-15 марта, в Норвегии — на 20-22 марта.

— Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет, — цитирует ТАСС Хованцева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7927043

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