Логинов стартует в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде под 31-м номером

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Первым из российских спортсменов гонку начнет Эдуард Латыпов, получивший 26-й стартовый номер. 31-м уйдет Александр Логинов. 33-м — Дмитрий Малышко, 50-м — Матвей Елисеев, 51-м Евгений Гараничев, 73-м — Никита Поршнев и 102-м — Антон Бабиков.

Норвежец Йоханнес Бе стартует 16-м, а француз Мартен Фуркад — 20-м.

Старт мужской индивидуальной гонки — 4 декабря в 18.15 (по мск).

Here comes the start list for tomorrow's men 20 km individual. ?set your alarm at 4.15pm CET because most favourites opted for an early bib so you don't miss them in #OST19 pic.twitter.com/flnEoB0Us8 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2019

Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа