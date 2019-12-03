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Логинов стартует в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде под 31-м номером

19:14
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Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится 4 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Первым из российских спортсменов гонку начнет Эдуард Латыпов, получивший 26-й стартовый номер. 31-м уйдет Александр Логинов. 33-м — Дмитрий Малышко, 50-м — Матвей Елисеев, 51-м Евгений Гараничев, 73-м — Никита Поршнев и 102-м — Антон Бабиков.

Норвежец Йоханнес Бе стартует 16-м, а француз Мартен Фуркад — 20-м.

Старт мужской индивидуальной гонки — 4 декабря в 18.15 (по мск).

Кубок мира по биатлону: расписание первого этапа

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