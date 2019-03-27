Логинов стартует под 24-м номером в спринте на чемпионате России, Бабиков - под 73-м

Стали известны стартовые номера участников спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени. Она пройдет 28 марта. В список вошли 95 человек, включая:

Матвея Елисеева (10-й стартовый номер), Евгения Гараничева (17-й), Александра Логинова (24-й), Дмитрия Малышко (35-й), Максима Цветкова (55-й), Алексея Волкова (66-й), Антона Бабикова (73-й).

Напомним, Логинов завершил международный сезон на втором месте в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде 27-летний спортсмен завоевал две медали: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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