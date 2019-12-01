Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринтерские гонки с двумя огневыми рубежами, которые состоятся сегодня, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

У мужчин Эдуард Латыпов уйдет в гонку вторым, Дмитрий Малышко — четвертым. Лидер сборной России Александр Логинов стартует 25-м. У Евгения Гараничева — 35-й стартовый номер, у Матвея Елисеева — 47-й, у Никиты Поршнева — 66-й, у Антона Бабикова — 86-й. Всего заявлено 109 участников.

У женщин первой среди россиянок стартует Лариса Куклина — седьмая позиция. Светлана Миронова уйдет в гонку под 30-м номером, Екатерина Юрлова-Перхт — под 38-м, Тамара Воронина — под 55-м, Кристина Резцова — под 72-м, Виктория Сливко — 100-я из 105 участниц.