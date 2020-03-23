Логинов стал седьмым по сумме заработанных призовых в этом сезоне. Лидирует Бе

Чемпион мира-2020, россиянин Александр Логинов в уходящем сезоне заработал 120,9 тысяч евро призовых, cообщает Dicodusport, что стало седьмым результатов среди всех биатлонистов.

Лидером по сумме заработанных призовых стал обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бе, заработавший 320,8 тысяч евро. Француз Мартен Фуркад получил 268,7 тысяч евро, его соотечественник Кентен Фийон-Майе — 218,2 тысячи евро.