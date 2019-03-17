Логинов стал четвертым в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону

Итальянец Доминик Виндиш выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Второе место занял француз Антонен Гигонна, третье - австриец Юлиан Эберхард.

Россиянин Александр Логинов стал четвертым, Евгений Гараничев - 16-м.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Доминик Виндиш (Италия) - 40.54,1 (3 шт. круга)

2. Антонен Гигонна (Франция) - отставание 22,8 (3)

3. Юлиан Эберхард (Австрия) - 23,3 (4)

4. Александр Логинов (Россия) - 27,4 (5)

5. Кантен Фийон Майе (Франция) - 33,2 (4)

6. Арнд Пайффер (Германия) - 39,6 (4)...

16. Евгений Гараничев (Россия) - 1.25,0 (4)

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