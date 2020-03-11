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Логинов совместно с тренерами решил, что пропустит этап Кубка мира

17:49
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Российский биатлонист Александр Логинов совместно с тренерским штабом национальной команды решил, что пропустит этап Кубка мира в норвежском Осло. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Этап в Норвегии должен пройти с 20 по 22 марта.

— Официальной причины, почему Логинов не выступит в Осло, нет. Совместное решение спортсмена и тренерского штаба, — цитирует «РИА Новосоти» Драчева.

— Не могу сказать, — ответил Драчев на вопрос, связано ли снятие Логинова с оскорблением со стороны норвежских фанатов во время чемпионата мира в Италии.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200311/1568447457.html

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