Логинов совместно с тренерами решил, что пропустит этап Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов совместно с тренерским штабом национальной команды решил, что пропустит этап Кубка мира в норвежском Осло. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Этап в Норвегии должен пройти с 20 по 22 марта.

— Официальной причины, почему Логинов не выступит в Осло, нет. Совместное решение спортсмена и тренерского штаба, — цитирует «РИА Новосоти» Драчева.

— Не могу сказать, — ответил Драчев на вопрос, связано ли снятие Логинова с оскорблением со стороны норвежских фанатов во время чемпионата мира в Италии.