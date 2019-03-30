Логинов пройдет медобследование по поводу болей в колене

Российский биатлонист Александр Логинов пройдет медицинское обследование по поводу болей в колене, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Александра Касперовича. Ранее спортсмен говорил, что на чемпионате мира выступал с травмой колена. Сегодня он выиграл гонку преследования на чемпионате России.

- У него болит колено, но характер травмы пока непонятен. Она не очень серьезная, но дискомфорт присутствует: боль то проходит, то опять возобновляется, - сказал Касперович. - Травма и ее причина еще не определены, после чемпионата России он пройдет обследование, тогда специалисты и дадут оценку.

На чемпионате мира Логинов занял второе место в спринте и третье - в эстафете. В зачете Кубка мира он стал вторым.