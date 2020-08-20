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Логинов пропустит начало сбора в Сочи из-за болезни

19:43
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР.
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР.
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Российский биатлонист Александр Логинов прибудет на сбор в Сочи позже из-за болезни. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

«Он приболел, поэтому пришлось немного сместить сборы, — цитируют Касперовича «РИА Новости». — Сейчас он в дороге, завтра будет в Сочи. Болезнь была несерьезной, простудное заболевание. Неделя была очень сложной. До летнего чемпионата России он будет находиться там. Логинов будет участвовать в летнем первенстве».

Мужская сборная России провела два сбора в Рыбинске (Ярославская область). Оба этапа подготовки Логинов пропустил, так как тренировался самостоятельно.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200820/biatlon-1576062217.html#

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