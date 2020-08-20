Логинов пропустит начало сбора в Сочи из-за болезни

Российский биатлонист Александр Логинов прибудет на сбор в Сочи позже из-за болезни. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

«Он приболел, поэтому пришлось немного сместить сборы, — цитируют Касперовича «РИА Новости». — Сейчас он в дороге, завтра будет в Сочи. Болезнь была несерьезной, простудное заболевание. Неделя была очень сложной. До летнего чемпионата России он будет находиться там. Логинов будет участвовать в летнем первенстве».

Мужская сборная России провела два сбора в Рыбинске (Ярославская область). Оба этапа подготовки Логинов пропустил, так как тренировался самостоятельно.