Логинов пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Российский биатлонист Александр Логинов не сможет выступить в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

«Принял решение не бежать масс-старт по нескольким причинам. Подготовка к этим соревнованиям у меня получилась смазанной, и три гонки подряд в своем нынешнем состоянии я вряд ли смогу отработать качественно. Даже если бы это получилось, мне потребовалась бы неделя на восстановление. Я же хочу, чтобы следующая неделя получилась полноценной в плане тренировок», — цитирует спортсмена RT.

Масс-старт состоится 7 января. Начало — в 11:00 мск.