Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи

Чемпион мира Александр Логинов приступил к тренировочному процессу на сборе в Сочи. Боли в локте его больше не беспокоят, сообщает ТАСС.

В сентябре Логинов тренировался в Тюмени. Там он должен был выступить на летнем чемпионате России, однако небольшая травма локтя не позволила ему выйти на старт ни одной из гонок.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября. Первые два этапа Кубка мира примет финский Контиолахти, третий и четвертый пройдут в австрийском Хохфильцене. Решение о месте проведения этапов в январе Международный союз биатлонистов (IBU) примет позже.