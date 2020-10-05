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Логинов приступил к тренировкам на сборе в Сочи

13:06
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Чемпион мира Александр Логинов приступил к тренировочному процессу на сборе в Сочи. Боли в локте его больше не беспокоят, сообщает ТАСС.

В сентябре Логинов тренировался в Тюмени. Там он должен был выступить на летнем чемпионате России, однако небольшая травма локтя не позволила ему выйти на старт ни одной из гонок.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября. Первые два этапа Кубка мира примет финский Контиолахти, третий и четвертый пройдут в австрийском Хохфильцене. Решение о месте проведения этапов в январе Международный союз биатлонистов (IBU) примет позже.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9628181

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