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Логинов пообещал искать общий язык с тренерским штабом сборной России и руководством СБР

23:15
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Российский биатлонист Александр Логинов высказал свое мнение о ситуации в СБР.

— На меня вся эта ситуация никак не влияет, — сказал Логинов в эфире программы «Все на матч» на «Матч ТВ». — Знаю свою работу и стараюсь ее выполнять. Как бы ситуация ни закончилась, на меня это точно особо не повлияет. Я в любом случае подстроюсь под тренерский коллектив, руководящий состав и буду искать общий язык. Надо самому по максимуму вырабатывать дисциплину. Сейчас медийное поле не такое активное, и очень сильно заострено внимание на этой теме. Я не могу сказать, когда лучше было это сделать, но надеюсь, что любые изменения пойдут во благо биатлону.

28-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1178353_Samoizolacija_ne_meshajet_Gubernijevu_brat_intervju_Loginov_rasskazal_o_SBR_trenerah_i_italjanskoj_policii

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