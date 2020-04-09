Логинов пообещал искать общий язык с тренерским штабом сборной России и руководством СБР
Российский биатлонист Александр Логинов высказал свое мнение о ситуации в СБР.
— На меня вся эта ситуация никак не влияет, — сказал Логинов в эфире программы «Все на матч» на «Матч ТВ». — Знаю свою работу и стараюсь ее выполнять. Как бы ситуация ни закончилась, на меня это точно особо не повлияет. Я в любом случае подстроюсь под тренерский коллектив, руководящий состав и буду искать общий язык. Надо самому по максимуму вырабатывать дисциплину. Сейчас медийное поле не такое активное, и очень сильно заострено внимание на этой теме. Я не могу сказать, когда лучше было это сделать, но надеюсь, что любые изменения пойдут во благо биатлону.
28-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1178353_Samoizolacija_ne_meshajet_Gubernijevu_brat_intervju_Loginov_rasskazal_o_SBR_trenerah_i_italjanskoj_policii