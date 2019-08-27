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Логинов подпишет контракт с СБР при наличии дополнительного соглашения

13:59

Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов готов подписать контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) при наличии в нем дополнительного соглашения.

В начале августа исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что спортсмены основного состава мужской сборной России по биатлону уже подписали свои контракты с СБР, но теперь выражают недовольство условиями, а Александр Логинов отказался подписать такой договор.

— Мы сейчас долго обсуждали, очень много рабочих моментов было, на которых мы пришли к общим знаменателям, — цитирует «РИА Новости» Логинова. — Спасибо всем за то, что мы провели хороший рабочий диалог. Он (договор Логинова с СБР) сейчас, получается, дорабатывается, и с допсоглашением он будет подписан. Может быть, сегодня, может быть, в ближайшее время.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190827/1557948964.html

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