Российский биатлонист Александр Логинов поднялся на пятое место в общем зачете Кубка мира. В его активе 305 очков.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Бе (374), второе — его старший брат Тарьей Бе (330), третье — француз Мартен Фуркад (327).

Россиянин Матвей Елисеев занимает 10-е место (226), Евгений Гараничев — 29-е (79), Никита Поршнев — 33-е (64), Дмитрий Малышко — 47-е (32), Антон Бабиков — 49-е (27), Эдуард Латыпов — 59-е (19).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 330 (+17)

3 (4). Мартен Фуркад (Франция) — 327 (+60)

4 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 311 (+54)

5 (6). Александр Логинов (Россия) — 305 (+40)

6 (5). Симон Дестье (Франция) — 304 (+38)...

10 (12). Матвей Елисеев (Россия) — 226 (+43)...

29 (31). Евгений Гараничев (Россия) — 79 (+13)...

33 (32). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...

47 (43). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

49 (45). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

59 (53). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (+3)