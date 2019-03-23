Логинов остался на втором месте в зачете Кубка мира

Россиянин Александр Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира. 27-летний спортсмен стал 13-м в гонке преследования на этапе в норвежском Холменколлене и набрал 844 очка.

Лидером зачета является норвежец Йоханнес Бе (1230), третье место занимает француз Кантен Фийон Майе (838). В двадцатку лучших также входит россиянин Евгений Гараничев: он располагается на 15-й строчке (500).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1230 (+60)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 844 (+28)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) - 838 (+29)

4 (4). Симон Дестье (Франция) - 823 (+34)

5 (5). Арнд Пайффер (Германия) - 748 (+48)

6 (9). Тарьей Бе (Норвегия) - 693 (+54)...

15 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 500 (+24)...

30 (32). Матвей Елисеев (Россия) - 274 (+32)...

36 (37). Дмитрий Малышко (Россия) - 173 (+7)...

53 (53). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...

73 (71). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

83 (82). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...

96 (96). Никита Поршнев (Россия) - 5 (0)

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