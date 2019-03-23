Логинов остался на втором месте в зачете Кубка мира

Россиянин Александр Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира. 27-летний спортсмен стал 13-м в гонке преследования на этапе в норвежском Холменколлене и набрал 844 очка.
Лидером зачета является норвежец Йоханнес Бе (1230), третье место занимает француз Кантен Фийон Майе (838). В двадцатку лучших также входит россиянин Евгений Гараничев: он располагается на 15-й строчке (500).
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1230 (+60)
2 (2). Александр Логинов (Россия) - 844 (+28)
3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) - 838 (+29)
4 (4). Симон Дестье (Франция) - 823 (+34)
5 (5). Арнд Пайффер (Германия) - 748 (+48)
6 (9). Тарьей Бе (Норвегия) - 693 (+54)...
15 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 500 (+24)...
30 (32). Матвей Елисеев (Россия) - 274 (+32)...
36 (37). Дмитрий Малышко (Россия) - 173 (+7)...
53 (53). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...
73 (71). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...
83 (82). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...
96 (96). Никита Поршнев (Россия) - 5 (0)