Российский биатлонист Александр Логинов остался на втором месте в зачете Кубка мира. 27-летний спортсмен занял 9-е место в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и набрал 828 очка.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Бе (1170), третье - француз Кантен Фийон Майе (809). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 15-й строчке, Матвей Елисеев - на 32-й, Дмитрий Малышко - на 37-й, Александр Поварницын - на 53-й, Эдуард Латыпов - на 71-й, Максим Цветков - на 82-й, Никита Поршнев - на 96-й.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1170 (+60)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 828 (+32)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) - 809 (+48)

4 (4). Симон Дестье (Франция) - 789 (+36)

5 (5). Арнд Пайффер (Германия) - 700 (+34)

6 (6). Симон Эдер (Австрия) - 662 (0)...

15 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 476 (+13)...

32 (32). Матвей Елисеев (Россия) - 242 (+23)...

37 (37). Дмитрий Малышко (Россия) - 166 (0)...

53 (52). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...

71 (71). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

82 (81). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...

96 (95). Никита Поршнев (Россия) - 5 (0)

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