Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира, Йоханнес Бе укрепил лидерство

Российский биатлонист Александр Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира. 27-летний россиянин занял 14-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрал 753 очка.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Бе (1082), третье - француз Симон Дестье (723). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 15-й строчке, Матвей Елисеев - на 31-й, Дмитрий Малышко - на 36-й, Александр Поварницын​ - на 52-й, Эдуард Латыпов - на 71-й, Максим Цветков - на 81-й, Никита Поршнев - на 95-й.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1082 (+32)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 753 (+27)

3 (4). Симон Дестье (Франция) - 723 (+38)

4 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) - 721 (+29)

5 (5). Мартен Фуркад (Франция) - 634 (+2)

6 (8). Арнд Пайффер (Германия) - 628 (+60)...

15 (16). Евгений Гараничев (Россия) - 438 (+36)...

31 (31). Матвей Елисеев (Россия) - 219 (0)...

36 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 166 (0)...

52 (52). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...

71 (69). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

81 (78). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...

95 (-). Никита Поршнев (Россия) - 5 (+5)

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