20:34 | Биатлон

Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира, Йоханнес Бе - первый

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе возглавляет общий зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен сегодня выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрал 996 очков.

Второе место занимает россиянин Александр Логинов​ (699), третье - француз Симон Дестье (676). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 16-й строчке, Матвей Елисеев - на 31-й, Дмитрий Малышко - на 35-й. 

Общий зачет (м)

1 (1).     Йоханнес Бе (Норвегия) - 996 (+60)

2 (2).     Александр Логинов (Россия) - 699 (+54)

3 (3).     Симон Дестье (Франция) - 676 (+40)

4 (4).     Кантен Фийон Майе (Франция) - 644 (+48)

5 (5).     Симон Эдер (Австрия) - 595 (+26)

6 (6).     Мартен Фуркад (Франция) - 592 (+38)...

16 (16). Евгений Гараничев (Россия) - 370 (+22)...

31 (29). Матвей Елисеев (Россия) - 213 (0)...

35 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 155 (+8)

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