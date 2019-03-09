Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира, Йоханнес Бе - первый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе возглавляет общий зачет Кубка мира. 25-летний спортсмен сегодня выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрал 996 очков.
Второе место занимает россиянин Александр Логинов (699), третье - француз Симон Дестье (676). Россиянин Евгений Гараничев располагается на 16-й строчке, Матвей Елисеев - на 31-й, Дмитрий Малышко - на 35-й.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 996 (+60)
2 (2). Александр Логинов (Россия) - 699 (+54)
3 (3). Симон Дестье (Франция) - 676 (+40)
4 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) - 644 (+48)
5 (5). Симон Эдер (Австрия) - 595 (+26)
6 (6). Мартен Фуркад (Франция) - 592 (+38)...
16 (16). Евгений Гараничев (Россия) - 370 (+22)...
31 (29). Матвей Елисеев (Россия) - 213 (0)...
35 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 155 (+8)