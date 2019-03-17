Логинов остался на втором месте в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов остался на второе месте в общем зачете Кубка мира. 27-летний россиянин занял четвертое место в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрал 796 очков.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Бе (1110), третье - француз Кантен Фийон Майе (761). В двадцатке сильнейших также присутствует россиянин Евгений Гараничев - он располагается на 15-й строчке (463).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 1110 (+28)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 796 (+43)

3 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) - 761 (+40)

4 (3). Симон Дестье (Франция) - 753 (+30)

5 (6). Арнд Пайффер (Германия) - 666 (+38)

6 (7). Симон Эдер (Австрия) - 662 (+36)...

15 (15). Евгений Гараничев (Россия) - 463 (+25)...

32 (31). Матвей Елисеев (Россия) - 219 (0)...

37 (36). Дмитрий Малышко (Россия) - 166 (0)...

52 (52). Александр Поварницын (Россия) - 66 (0)...

71 (71). Эдуард Латыпов (Россия) - 26 (0)...

81 (81). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...

95 (95). Никита Поршнев (Россия) - 5 (0)

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